Selbsthilfegruppe Schlafapnoe trifft sich in Bensheim

Bensheim. Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe-Atemstillstand lädt zum zweiten Gruppenabend für Donnerstag, 7. Juli, um 18.30 Uhr ein. Thema des Abends ist: „Schlaf ist die beste Medizin – und was jeder dafür tun kann“. Referentin ist Corinna Koch, Naturheilpraxis, Einhausen.

Es findet ab 17.30 Uhr auch wieder eine Maskenberatung von Löwenstein Medical statt. Die Hygieneauflagen des Kreis Bergstraße müssen beachtet werden, schreibt die Gruppe: Die Teilnehmer müssen geboostert, genesen oder negativ getestet sein.

Wer Interesse an der Maskenberatung hat, soll sich bei Manfred Schmelz per Mail bis spätestens 5. Juli melden. Der Zugang zur Maskenberatung im Erdgeschoss und zum Gruppenabend im 1. Obergeschoss des Altbaus des Heilig-Geist-Hospitals erfolgt wieder über die Mathildenstraße, also dem alten Krankenhauszugang, heißt es in einer Pressemitteilung der Selbsthilfegruppe. red