Selbstbewusstsein von Kindern stärken

Bensheim. Bürgermeisterin Christine Klein, Vorsitzende des Stiftungsrates der Bürgerstiftung Bensheim, und Vorsitzender des Vorstandes Markus Loser überreichten Nicole Novak vom Förderverein der Grundschule Kappesgärten einen Förderbescheid über 750 Euro: Unterstützt wird damit anteilig das Projekt „Wir sind klasse – wir sind stark!“. Dieses stärkt mit Workshops das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeitsfindung der Kinder. Für die Erstklässler wurde beispielsweise ein Workshop entwickelt, in dem es um die Freude an Bewegung und das Miteinander geht.

Die Kinder sollen dabei entdecken, was alles in ihnen steckt. Zirkuspädagogin Antje Kiel vom Mit-mach-Zirkus „Hallöchen“ hilft dabei, bisher verborgene Talente zu entdecken. So werden Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit sowie Kooperation und Vertrauen untereinander gestärkt. ps/Bild: Thomas Zelinger