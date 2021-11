Erdbeerkuchen in der Weihnachtszeit? Gibt’s in der Bäckerei und Konditorei Jakob in der Bensheimer Weststadt nicht! Sehr wohl aber den selbst gebackenen Christstollen à la Chef mit original italienischem Zitronat und Orangeat sowie Plätzchen mit feinsten Zutaten.

Seit nunmehr 90 Jahren stehen in der Traditionsbäckerei in der Beinengutstraße 47 Qualität und Regionalität (mit Ausnahme der

...