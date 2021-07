Seit 70 Jahren verheiratet

Schwanheim. Ein außergewöhnlicher Tag stand in dieser Woche bei Helgard und Siegfried Müller in Schwanheim im Kalender. Das Ehepaar feierte Gnadenhochzeit. 70 Jahre sind sie verheiratet, Glückwünsche kamen unter anderem auch aus der Politik: Ortsvorsteher Konrad Klapfenberger gratulierte für die Ortsgemeinschaft, Landrat Christian Engelhardt für das Land Hessen und den Kreis Bergstraße sowie Stadtrat Adil Oyan für die Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Oberhausen haben Helgard und Siegfried Müller geheiratet, Helgard Müllers Heimatstadt, in der sie im Jahr 1931 zur Welt kam. Gelernt hat sie später den Beruf der Verkäuferin. Siegfried Müller, Jahrgang 1930, wurde in Ilmenau geboren, ist in Stützerbach aufgewachsen, hat dort die Schule besucht und den Beruf des Glasbläsers erlernt, 1948 folgte die Gesellenprüfung. Dann folgte des Berufs wegen der Umzug nach Oberhausen, wo sich Helgard und Siegfried Müller kennenlernten.

Als Siegfried Müllers Firma nach Bensheim wechselte, zogen der Mitarbeiter und seine Familie mit. Das war im Jahr 1955 am Winzerfestsamstag. Zwei Jahre später absolvierte er die Meisterprüfung. Nach dem Ruhestand war er noch als Glasbläser unterwegs, unter anderem stellte er bei Weihnachtsmärkten seine Kunst und sein Können vor.

Helgard Müller war in Bensheim 20 Jahre lang bei der Christoffel-Blindenmission tätig. Nach Schwanheim zog die Familie vor 50 Jahren. Siegfried Müller war dort im Singkreis aktiv und weit über 20 Jahre auch als Rechner gefragt. Heute ist er Ehrenmitglied und wurde mit dem Landesehrenbrief gewürdigt. Helgard Müller engagierte sich bei den Fehlheimer Landfrauen und fördert die Feuerwehr durch ihre Mitgliedschaft. Glückwünsche zum Festtag kamen auch von der Familie sowie von Freunden und Bekannten. thz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2