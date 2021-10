Seit 60 Jahren ein Ehepaar

Bensheim. Wenn Bürgermeisterin Christine Klein an der Haustür klingelt, um die Glückwünsche der Stadt Bensheim zu übermitteln, dann muss es ein ganz besonderer Anlass sein. Am vergangenen Donnerstag war sie zu Gast bei Willibald und Hannelore Waniek, geborene Michalik, in der Freiherr-vom-Stein-Straße, um dem Paar zur diamantenen Hochzeit zu gratulieren. Dabei überreichte sie auch die Glückwunschurkunden von Ministerpräsident Volker Bouffier und Landrat Christian Engelhardt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In schlesischen Odertal geboren

Das Leben des Ehepaares Waniek wurde geprägt von den politischen Veränderungen zwischen Zweitem Weltkrieg, der Periode des Kalten Krieges und den Jahren der Annäherung zwischen Ost und West.

Im Jahre 1941 wurde Hannelore Waniek als eines von fünf Kindern im schlesischen Odertal geboren. Ihren Mann lernte die Schneidermeisterin in ihrer Heimatstadt kennen. Der Jubilar kam 1937 in Gogolin zur Welt und zog 1939 mit seinen Eltern nach Odertal, wo er aufwuchs und nach der Schule den Beruf des Maschinenbautechnikers erlernte.

Das Paar heiratete im Jahre 1961 in Odertal, dass mittlerweile den polnischen Namen Zdzieszowice trug. Einen Besuch in Bensheim nutze Hannelore Waniek im Jahre 1985, um mit ihrem elfjährigen Sohn im Westen zu bleiben. Das Engagement von Willibald Waniek für die deutsche Minderheit führte zwar dazu, dass im Jahre 1988 in seiner Heimat die erste deutschsprachige Bibliothek eröffnet wurde, er selbst musste aber bereits 1987 aufgrund seines Engagements innerhalb von zwei Wochen Polen verlassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über die Familienzusammenführung war die Familie zwar glücklich, aber die Ausreise mit seiner Tochter zu Ehefrau und Sohn in Bensheim war nicht so überstürzt geplant gewesen. Während die Tochter mit ihrer Familie und den beiden Enkeln des Jubelpaares jetzt in Auerbach wohnt, lebt der Sohn mit seiner Familie und dem dritten Enkel in Frankfurt. Die Ost-West-Entspannung führte dazu, dass die Minderheit in Schlesien mehr Gehör fand. Zu verdanken ist dies auch dem deutschen Freundschaftskreis in Schlesien, dessen Mitbegründer Willibald Waniek ist. Außerdem entwarf er das offizielle Logo des Freundschaftskreises, das heute vielfältig genutzt wird, ohne das sein Name dabei erwähnt wird.

Bilder aus der Heimat

Wenn in Bensheim bis ins Jahr 2009 die großen Odertalertreffen stattfanden, war auch Willibald Waniek dabei und hielt als leidenschaftlicher Hobbyfotograf mit seiner Kamera das Zusammensein fest. Im Rahmen der Treffen zeigte er auch Bilder aus der schlesischen Heimat.

In Bensheim hat das Paar längst Wurzeln geschlagen, hatten beide doch auch schon vor ihrem Ruhestand beruflich an der Bergstraße Fuß gefasst. tn