Seit 50 Jahren Pfarrerin

Bensheim. Mit einem Gottesdienst in der Bensheimer Michaelskirche ist das 50-jährige Ordinationsjubiläum von Pfarrerin Renate Schmidt gefeiert worden. Die langjährige Pfarrerin der Stephanusgemeinde Bensheim wurde am 5. Dezember 1971 als Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ordiniert.

In Dietzenbach trat Renate Schmidt 1971 ihre erste Pfarrstelle an. Es war das Jahr, in dem Frauen und Männer im pfarramtlichen Dienst der EKHN rechtlich gleichgestellt wurden. Im Gegensatz zu etlichen anderen Pfarrerinnen habe sie als Frau im Pfarramt keine Abwertung oder Diskriminierung erfahren, sagt Renate Schmidt. „Ich war zwar die erste Pfarrerin der Gemeinde, wurde deswegen aber nicht kritisch beäugt.“

Danach war Renate Schmidt in der Klinikseelsorge tätig, zunächst in Wiesbaden und dann in Mainz, wo sie in der damals neuen Schmerzklinik als Seelsorgerin arbeitete. 1998 wechselte sie nach Bensheim, wo sie 20 Jahre bis zu ihrem Ruhestand 2008 Pfarrerin der Stephanusgemeinde war. Seelsorge und die Gestaltung der Gottesdienste sei für sie stets das Wichtigste in ihrem Pfarrdienst gewesen, betont die Jubilarin. Bis heute ist die 76-Jährige als Pfarrerin trotz Ruhestand aktiv. Sie übernimmt vertretungsweise immer wieder Gottesdienste. Zudem engagiert sich für die Seniorenarbeit in der Michaelsgemeinde. red