Seit 50 Jahren im Chor

Fehlheim. 50 Jahre Singen im selben Verein ist eine besondere Leistung, die es verdient, honoriert zu werden. Normalerweise geschieht dieses bei der Harmonie Fehlheim im Rahmen der Jahreshauptversammlung, bei einem Konzert oder bei der Weihnachtsfeier.

AdUnit urban-intext1

Doch schon seit März des vergangenen Jahres gibt es keine gemeinsamen Proben mehr mit dem gesamten Chor und logischerweise auch kein geselliges Beisammensein der Sängerinnen und Sänger. Dass Bernhard Brunnengräber dieses Jahr dieses besondere Chorjubiläum begeht, sollte trotzdem nicht einfach übergangen werden. So entschied sich der Vorstand zur Ehrung im Freien – sozusagen zur „Gartenzaun-Ehrung“.

Als Jugendlicher trat der Jubilar in den Gesangverein Harmonie Fehlheim ein – damals noch ein reiner Männerchor – und blieb ihm als aktiver Sänger treu bis in die Gegenwart. Die beiden Vorsitzenden Astrid Rossmanith und Angelika Langer-Schulz überbrachten die Glückwünsche und Grüße des Chores in Form eines Präsentkorbs und einer Urkunde.

Angesichts der fallenden Inzidenzzahlen sowie der Anzahl der Impfungen steigt so langsam in den Reihen des Vorstandes die Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Probentätigkeit und anderer Vereinsaktivitäten. Alle Sänger warten auf die Zeit nach Corona und freuen sich jetzt schon auf viele Besucher ihrer anstehenden Veranstaltungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Fehlheimer Vereins abschließend. red

AdUnit urban-intext2