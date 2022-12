Seit 50 Jahren Bensheims Herr der Ringe

Bensheim. Wenn man bei Fritz Dorsheimer zum Plausch auf der legendären Eckbank im hinteren Teil seines Geschäfts in der Hauptstraße sitzt, ist es stets unterhaltsam und man geht reich an neuen Erkenntnissen. Vor allem wenn es um seine geliebte Heimatstadt Bensheim geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier reicht das Spektrum des 82-Jährigen von Lehrstunden in Sachen Heimatkunde bis hin zur kritischen Betrachtung der aktuellen Entwicklung in der Bensheimer Innenstadt. Natürlich kommt auch immer die Kommunalpolitik vor, und nicht immer gut weg.

Macher des Eysoldt-Rings

Vor 50 Jahren legte Fritz Dorsheimer die Meisterprüfung ab. © Privat

Hauptberuflich ist „der alte Fritz“, wie er ebenso verschmitzt wie anerkennend genannt wird, Goldschmied. Und das seit 50 Jahren. Im Jahr 1972 bestätigte ihm die Handwerkskammer Frankfurt, dass er „die Meisterprüfung im Goldschmiede-Handwerk vor dem unserer Kammer amtierenden Meisterprüfungsausschuss abgelegt und bestanden hat“. Und fortan sollte Dorsheimer nicht nur ein Goldschmied in Bensheim sein, sondern er galt bald als „Herr der Ringe“ – und das in vielfältiger Hinsicht. Am bekanntesten ist der Gertrud-Eysoldt-Ring, den er seit Jahrzehnten kreiert.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur Eysoldt-Ring zweimal vergeben Mehr erfahren

Die Reihe seiner Träger ist ebenso lang wie bekannt. Cornelia Froboess, Ulrich Mühe, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Nina Hoss, Klaus Maria Brandauer und Charly Hübner, um nur einige zu nennen.

Aber auch gekrönte Häupter können sich mit Dorsheimer-Kunst schmücken. Seit fast 40 Jahren entwirft und fertigt er die Kronen der Bergsträßer Wein- und Blütenhoheiten. Und natürlich stammt die Amtskette der Bensheimer Bürgermeisterin sowie der Schlüssel der Fraa vun Bensem aus seiner Hand.

Sein Handwerk hat Dorsheimer sozusagen von der Pike auf gelernt. Nach einer Werkzeugmacher-Lehre begann er seine Ausbildung zum Goldschmied. Dem Militärdienst folgte die Meisterschule inklusive der Sonderqualifikation in Treib- und Ziseliertechnik.

Im Jahr 1980 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Dorsheimer renovierte das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Hauptstraße nahe dem Hospitalbrunnen. Dort prangt noch heute das große Zunftwappen der Gold- und Silberschmiede.

Acht Goldschmiede, von denen er einige zum Meistertitel oder zu Landessiegern führte, erlernten bei ihm das Handwerk. Noch heute ist Dorsheimer fast jeden Tag in seinem Geschäft in der Fußgängerzone und ein Besuch zum Plausch auf der Eckbank lohnt allemal. mir