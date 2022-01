Seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst

Bensheim. Besonderes Jubiläum bei der Stadt Bensheim: Der 1. Januar war das offizielle Datum für das 40-jährige Dienstjubiläum von Bettina Prey-Ost im öffentlichen Dienst, drei Tage später erfolgte die Ehrung im Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Sie haben einen spannenden Werdegang hinter sich“, sagte Bürgermeisterin Christine Klein im Rahmen der Feierstunde, die Corona-bedingt im kleinsten Kreis stattgefunden hat. Klein dankte der Jubilarin für ihre Treue und ihr Engagement. Seit über 26 Jahren ist Bettina Prey-Ost in der Personalabteilung der Stadt Bensheim tätig. Nach ihrer Ausbildung bei der Stadt Lüneburg arbeitete sie im Personalreferat des Bundesamtes für Ernährung und Forstwirtschaft in Frankfurt am Main, später zog es sie weiter ins Personalreferat des Paul-Ehrlich-Institutes in Langen und vor der Anstellung bei der Stadt Bensheim zur FM Insurance Company in Frankfurt. Am 1. Oktober 1995 erfolgte die Einstellung in den Dienst der Stadtverwaltung Bensheim, wo sie in der Personalabteilung arbeitet.

„Wir sind sehr dankbar, sie in unserem Team zu haben“, sagte Katharina Adler-Schiebel, Teamleiterin des Personalmanagements, und hob hervor: „Sie sind für alle im Team eine wichtige und wertvolle Ansprechpartnerin, was wir sehr zu schätzen wissen.“ ps/Bild: Stadt