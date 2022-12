Seit 20 Jahren gern im Dienst

Bensheim. Vor 20 Jahren hat Manfred Rettig begonnen, in der Bensheimer Werkstatt der bhb zu arbeiten. Der damals 39-Jährige blickte zu diesem Zeitpunkt bereits auf einige Jahre Berufserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zurück, denn zuvor war er in einer Bäckerei angestellt. Nach deren Schließung sehnte sich Manfred Rettig nach einer neuen Aufgabe und absolvierte Praktika in den verschiedenen Werkstattgruppen der bhb.

„Ich mag die Abwechslung“

Am besten gefallen hat es ihm in der Holzwerkstatt und so wurde die Schreinerei Manfred Rettigs neuer Arbeitsplatz. Jetzt, kurz vor seinem 60. Geburtstag, arbeitet Manfred Rettig in Teilzeit und ist hauptverantwortlich für die Logistik zwischen der Werkstatt und dem Ideen-Reich. Er bringt die Rohlinge aus der Schreinerei in den Werkraum, wo die Holzprodukte veredelt und bemalt werden. Anschließend füllt er das Lager und die Regale des Ideen-Reichs mit der fertigen Ware. Er ist es auch, der vermerkt, wann sich die Bestände leeren oder gar Produkte ausverkauft sind.

Manfred Rettig ist der Mann für die Logistik bei der Behindertenhilfe. © bhB

„Manfred Rettig ist unser Mann für die Logistik“, beschreibt Elke Frindt aus dem Ideen-Reich ihrem Mitarbeiter, der seit der ersten Stunde in die Entwicklung des kleinen Ladens involviert war. „Er ist von Anfang bis Ende an der Produktion und Vermarktung der Eigenprodukte beteiligt und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.“

An seiner Position gefällt Manfred Rettig vor allem die Vielseitigkeit: „Ich mag die Abwechslung“, meint der 59-Jährige und erzählt, dass er auch gerne aushilft, wenn das Ideen-Reich auf Weihnachts- oder anderen Märkten ausstellt, weil er den Kontakt zur Kundschaft mag. Er hilft auch beim Ausfahren des Essens. Wer den Reichenbacher fragt, was ihm an der Arbeit in der bhb gefällt, bekommt eine knappe Antwort: „Alles.“ Er schätzt die Arbeitsmöglichkeiten, die Kollegen und das Klima im Betrieb.

Privat ist Manfred Rettig gerne in der Natur unterwegs. In seinem Heimatort Lautertal-Reichenbach unternimmt er häufig Spaziergänge zu Felsenmeer oder Borstein. Weil er ein aktiver Mensch ist, hat er auch Yoga ausprobiert, als dieser Kurs als arbeitsbegleitende Maßnahme in der bhb angeboten wurde, und Gefallen daran gefunden.

Die Behindertenhilfe Bergstraße ernennt anlässlich des diesjährigen Welttags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember den Schreiner, Logistiker und Jubilar Manfred Rettig zum Botschafter der bhb.

Der internationale Tag der Menschen mit Behinderung wurde von den Vereinten Nationen ausgerufen und wird seit 1993 jährlich am 3. Dezember begangen. Ziel ist es, die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen zu stärken. red