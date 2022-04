Segen für Schwangere in Bensheim und Lautertal

Bensheim. Astrid Maria Horn, Marion Mühlmeier und Mareike von Nordheim sind Pfarrerinnen an der Bergstraße. Alle drei haben kleine Kinder. Schon lange haben sie überlegt, wie sie junge Frauen in der Schwangerschaft begleiten können.

Im letzten Jahr hatte Mareike von Nordheim einen Artikel über einen Gottesdienst für Schwangere in Lübeck gelesen und war von dieser Idee gleich begeistert. Auch Astrid Maria Horn und Marion Mühlmeier wollen schon lange so einen Gottesdienst veranstalten, hatten die Planung dann aber aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschieben müssen.

Auftakt am 8. Mai

Aus der Idee ist jetzt ein gemeinsam konzipierter Gottesdienst entstanden, der am 8. Mai in Bensheim in der Stephanusgemeinde, am 10. Juli in der evangelischen Kirche in Gadernheim und am 10. Oktober in der Bergkirche in Auerbach gefeiert wird. Jeweils zwei der Pfarrerinnen werden den Gottesdienst vor Ort gestalten und Schwangeren und allen, die sie in der Schwangerschaft begleiten, einen Segen zusprechen. „Wichtig war es uns, dass Frauen in dieser besonderen Zeit, die oft ein großes Glück darstellt und gleichzeitig mit Unsicherheiten und Fragen verbunden ist, Gottes Segen bewusst spüren können und diesen auch ihrem Kind zusprechen“, betonten die Pfarrerinnen.

So wie das Saatgut-Konfett auf dem Foto über den drei Frauen ausgeschüttet wird, so soll in diesem Gottesdienst Gottes Segen über alle ausgeschüttet werden – und Freude und Vertrauen stärken.

„Gott begleitet uns auf unserem Lebensweg, steht uns bei und stärkt uns. Wir als Pfarrerinnen haben die Erfahrung gemacht, wie gut dieser Zuspruch in besonderen Momenten wie der Schwangerschaft tut und möchten diese Erfahrung mit diesem Gottesdienst weitergeben“, begründeten sie ihr Engagement.

Eingeladen sind Schwangere und alle, die ein Kind erwarten. Die Einladung sei bewusst offen formuliert, weil man wisse, dass es viele unterschiedliche Lebensentwürfe gibt und es viele verschiedene Menschen gibt, die einen in der Schwangerschaft begleiten. Auch für Partner und Partnerinnen, Großeltern, Geschwister, Freunde und Freundinnen sei die Schwangerschaft oft eine aufregende Angelegenheit.

„Wir freuen uns auch über Hebammen, Doulas und Ärztinnen, die in dieser Zeit für Schwangere da sind“, heißt es abschließend. red