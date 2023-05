Segelflieger starten optimistisch in die Zukunft

Bensheim. Bei der gut besuchten Hauptversammlung der Bensheimer Segelflieger konnte der Vorsitzende Felix Maier von einer erfreulich positiven Mitgliederentwicklung berichten: Mit 228 Mitgliedern, davon 103 aktive Pilotinnen und Piloten sowie einer engagierten, vielköpfigen Jugendgruppe, stehe der Verein auf soliden Beinen. Bemerkenswert sei der im Segelflug nach wie vor überdurchschnittliche hohe Frauenanteil.

Auch in sportlicher Hinsicht überzeugten die Bensheimer unter anderem mit dem erfolgreichen Aufstieg in die 1. Segelflug-Bundesliga. Sie waren dabei insgesamt über 2200 Stunden im motorlosen Segelflug in der Luft und flogen dabei streckenmäßig drei Mal um den Äquator.

Wie frühzeitig angekündigt trat der langjährigen Ausbildungsleiter Ronny Weber von seinem Amt zurück. Der zweite Vorsitzende Klaus Koser dankte Weber in einer ausführlichen Laudatio im Namen des gesamten Vereins: „Ronny hat nicht nur unseren Schulungsbetrieb souverän durch den komplizieren Paragrafendschungel der neuen europäischen Gesetzesanforderungen gebracht und dafür das entsprechende umfangreiche Betriebshandbuch erstellt, sondern zuvor auch schon intensive Vorstandsarbeit, unter anderem als erster und zweiter Vorsitzender, geleistet.“

Einstimmig wurde Axel Allgaier als neuer Ausbildungsleiter gewählt. Zudem bestätigte die Versammlung den neuen Jugendleiter Jannik Rummel sowie seine Stellvertreterin Ina Duwanoff. Duwanoff ist gleichzeitig stellvertretende Landesjugendleiterin der hessischen Luftsportjugend. Weitere Vorstandswahlen standen nicht an. Kassenwart Peter Simon konnte eine ausgeglichene und laut Kassenprüfung ordnungsgemäß geführte Kasse präsentieren. Größte Einzelinvestition war der Austausch der über 30 Jahren alten Öl- gegen eine Pelletheizungsanlage, wobei Bundesfördermittel für erneuerbare Energien voll ausgeschöpft wurden. Zusätzlich konnten die Mitglieder durch 450 Arbeitsstunden in Eigenleistungen die finanziellen Kosten spürbar senken. „Zusammen mit der vereinseigenen Solaranlage ist das ein großer Schritt in Richtung CO2-neutraler Flugsportverein“, so Vorsitzender Felix Maier.

Zukunftsorientiert gehen die Überlegungen weiter, wie man den eigenen Solarstrom noch zielgerichteter nutzen kann, zum Beispiel mit einer Elektrowinde. Segelflugzeuge mit elektrischen Hilfsmotor sind in Bensheim schon am Start. Einsatzfähige elektrische Schleppflugzeuge dagegen gibt es noch nicht.

Als Zwischenlösung wird der Austausch der aktuellen Motormaschine „Husky“ gegen ein modernes, benzinsparenderes Ultraleichtflugzeug angedacht. Beide Anschaffungen seien mit einem hohen Investitionsvolumen verbunden und bedürfen einer guten Planung. Die Versammlung beschloss deshalb, zum Inflationsausgleich die Gebühren leicht anzuheben.

Nach der langen Coronapause werden die Segelflieger dieses Jahr einen Tag der offenen Tür veranstalten. „Im Unterschied zu den bisherigen Flugtagen mit viel Motorengebrumm werden wir an diesem Wochenende unseren umweltschonenden Sport, das Segelfliegen, in den Mittelpunkt stellen und in all seinen Facetten präsentieren. Motorflugmaschinen werden ausschließlich als Schleppflugzeuge dienen. Natürlich wird es wieder den beliebten Biergarten und das Fliegercafé geben“, teilte das Organisationsteam mit. red