Sechs Mal die Traumnote 1,0 am AKG

Bensheim. Am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) haben 85 Abiturientinnen und Abiturienten in den vergangenen Wochen die Abiturprüfungen erfolgreich absolviert und bekommen am 8. Juli ihr Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife überreicht. Im Rahmen von drei Akademischen Feiern werden die hervorragenden Leistungen des Jahrgangs gewürdigt.

Durchschnittsnote von 1.98

Schulleiterin Nicola Wölbern, Oberstufenleiterin Dr. Goele Proesmans und die gesamte Schulgemeinde freuen sich mit dem Jahrgang 2021 über sechs Mal die Traumnote 1,0.

Mit der herausragenden Durchschnittsnote von 1,98 zeigten die Abiturientinnen und Abiturienten, dass auch in außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Leistungen möglich sind.

Neben den Zeugnissen und den Preisen des AKG-Fördervereins werden bei der Akademischen Feier eine Reihe besonderer Auszeichnungen für hervorragende Leistungen in Biologie, Mathematik, Physik, Chemie und Kunst vergeben.

Jetzt heißt es: „Leinen los – auf in die Freiheit“. So lautet auch die Überschrift für den Dankgottesdienst, mit dem die Feierlichkeiten der AKG-Schulgemeinde anlässlich des bestandenen Abiturs 2021 am 7. Juli beginnen.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden:

Nina Luise Adler, Janin Ahlemeyer, Leon Mark Andersen, Floria Baumgärtner, Max-Leopold Bäumler, Esther Sophia Berg, Paul Michael Berg, Sarah Lena Beyer, Tom Benedikt Brendle, Luis Brettinger, Lili Briggmann, Cira Caspari, Benjamin Dauster, Benedikt Simon Dirr, Catharina Dyroff, Lorenz Emig, Elias Emmenlauer, Marlon Joe Friedl, Johannes Geißel, Nicolas Levin Gelbarth, Vivian Joy Glanzner, Giann-Mattia Göckel, Theodor Grotefend, Laura Gülzow, Nastassja Hanisch, Lana Hechler, Victoria Heil, Lennart Heilig, Luca Herrmann, Emma Marie Hoffmann, Mika Hoffmann, Sarah-Michelle Jahn, Kathrin Jochem, Samuel Katzenmeier, Flavia Berenice Kersten, Lia Knussmann, Viktoria Köbe, Dustin Michael Koob, Till Oliver Kromer, Hannes Kuch, Luca Kurz, Samira Lampert, Emily Franziska Lexa, Mike Löbert, Jannik Löffler, Ben Luding, Julia Markovski, Leonie Pauline Matt, Laurenz Michalek, Lars Michael Mosis, Jan Philipp Munsch, Nadya Nazar, Matthias Opfermann, Tarik Oubihi, Claire Akiko Paasche, Rieke Norina Pallas, Fabio Piller, Raphael Plich, Ole Quiring, Paul-Philipp Rechlin, Florian Paul Reichertz, Lilu Reissenberger, Karla Sophie Reißler, Julian Bennett Reiter, Laurin Elias Rogalli, Oskar Roth, Kiyakser Liyan Sahin, Ulrike Schäfer, Henny Bom Schimossek, Amelie Sophie Schmidtke, Johanna Emily Schneider, Arian Shahidi, Jannik Spurzem, Laura Staben, Emma Katharina Steffens, Svenja Steingens, Lola Maria Stilp, Sebastian Stockmann, Nemo Jason Astulf Strnad, Danny Enrico Uhle, Tom van Diejen, Nicolle Weber, Franziska Marie Wippermann, Tobias Woißyk, Sophia Janice Wolf. red