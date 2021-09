Schwimmunterricht für alle Sechstklässler

Auerbach. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Schwimmbäder waren lange geschlossen, der Schwimmunterricht wurde ausgesetzt, viele Kinder lernten nicht schwimmen, hatten nicht einmal die Chance einer Wassergewöhnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Badeunfälle vermeiden

Dadurch steigt die Befürchtung, dass eine Generation von Nichtschwimmern heranwächst, und somit die Zahl der Badeunfälle weiterhin steigen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Schillerschule. „Diese Tatsache hat uns aufgerüttelt. Wir haben uns deshalb mit unserem zusätzlichen Angebot auf den Weg gemacht, diesem Problem entgegenzuwirken.“ Für alle Schüler der sechsten Klassen gibt es deshalb zusätzliche Schwimmangebote.

Im Schwimmunterricht gilt es, neben der Vermeidung von Badeunfällen, Schwimmtechniken zu vermitteln und viel Spaß im Wasser zu erleben. Daher lautet das Motto der Schillerschule: „Schwimmunterricht soll gründlich nachgeholt werden.“ Aber das ist gar nicht so einfach, da vielerorts zur Verfügung stehende Wasserzeiten und ausgebildete Schwimmlehrer fehlen. All diese Probleme versuchen viele Schulen in enger Zusammenarbeit mit den Schwimmbadbetreibern möglichst effektiv zu lösen, so dass möglichst viel Schwimmunterricht stattfinden kann.

„So sind wir als Schillerschule dankbar, Schülerinnen und Schülern, die im letzten Jahr durch die Pandemie das Angebot des Schwimmunterrichts nicht wahrnehmen konnten, zusätzliche Schwimmzeiten anbieten zu können und diese dadurch zu fördern“, heißt es von Seiten der Sportfachschaft der Schillerschule. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2