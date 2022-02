Seine Leistungskurse waren Latein und Griechisch, weitere Prüfungsfächer Chemie und Geschichte. 1988 hat Marcus Pleyer sein Abitur am Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim gemacht. „Die entscheidenden Grundlagen für das, was ich heute mache, wurden in der Schulzeit am AKG gelegt.“

Der promovierte Jurist ist heute Leiter der Unterabteilung VII A im Bundesministerium der Finanzen, in

...