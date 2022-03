Schulprojekt "Theaterkritik" in Bensheim: Von der Kluft zwischen den Geschlechtern

Bensheim. „Es geht darum, den Leuten das zu geben, was sie haben wollen!“ Mit dieser zynischen Beschreibung beschreibt „Die verlorene Ehre des (..)“ die Art und Weise, wie Berichterstattung, Kunst und Medien im Allgemeinen funktionieren. Das Stück, bei dem es sich um die Abschlussproduktion Regie von Camilla Gerstner an der Folkwang Universität der Künste handelt, behandelt die öffentliche Wahrnehmung und den bürokratischen sowie privaten Umgang mit sexuellen Gewaltverbrechen unter anderem im Kontext der geltenden Geschlechterrollen.

Inspiriert ist das Stück von Heinrich Bölls Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, die sich ebenfalls kritisch mit öffentlicher Berichterstattung auseinandersetzt. Tatsächlich ist unter anderem der Prologtext fast eins zu eins aus Bölls Erzählung übernommen worden.

Ein junger Mann, der eine Vergewaltigung gesteht, ein Polizist, der sich in seinem Moralverständnis angegriffen fühlt, ein Reporter, der nur den eigenen Vorteil im Sinn hat und ein gefühlskalter „Chor“, der das Geschehen in der Manier eines juristischen Berichts kommentiert: Sowohl die Figuren, als auch die Erzählweise des Stückes könnten kaum mehr aus der heutigen Zeit gegriffen sein.

Das Licht auf der Bühne teilt sich in die Farben Blau, Weiß, Grün, Gelb und Rosa auf, welche für die Medienkonzerne Facebook, WhatsApp und Instagram stehen. Unter den Requisiten sticht vor allem ein Schreibtisch heraus, der vollständig aus leeren Aktenordnern gebaut ist und von den Schauspielern im Verlauf des Stückes immer weiter eingerissen wird. Hier handelt es sich um eine äußerst raffinierte Idee Gerstners, die das langsame Versagen der Bürokratie in diesem Fall darstellt. Besonders genial wird es, wenn die leeren Ordner von den Schauspielern als Schnapsgläser verwendet werden. Hier wird die Bürokratie metaphorisch als Mittel genutzt, um sich zu betäuben und von der Realität zu entfernen, nur um besagte Ordner dann achtlos von der Bühne zu werfen – Bürokratie als Wegwerfprodukt.

Die Thematik der Vergewaltigung wird genutzt, um sich dem heiklen Thema der weiterhin bestehenden Kluft zwischen den Geschlechtern zuzuwenden. Hierbei sind es aber nicht nur die eigentlichen Gespräche über das Verbrechen, die diese Kluft so zutreffend porträtieren, sondern gerade die Alltagsgespräche. Wenn zum Beispiel ein Polizist seine eigentlich höherrangige Kollegin nicht zu Wort kommen lässt. Glücklicherweise begeht Gerstner dabei nicht den Fehler, dieses Problem als ein rein geschlechtliches zu verstehen. So gibt es genauso ein Gespräch zwischen Männern, in dem es keiner schafft, mit dem anderen zu kommunizieren. Ironischerweise geht es in dem Gespräch um Kommunikation…

Den inszenatorischen Höhepunkt findet das Stück, wenn der Chor sich daran macht, in einem durch Mikrofone verstärkten Duett die Social-Media-Kommentare vorzulesen, die den Fall betreffen. Immer schneller werdend, lauert der Chor mit emotionsloser Stimme zu beiden Seiten des geständigen Täters, der inmitten der Ordner von einem einzelnen grünen Scheinwerfer angestrahlt wird.

Spätestens diese Szene ist es, die die inszenatorischen Fähigkeiten von Camilla Gerstner unter Beweis stellt. Diese zeigen sich ebenfalls an der auffallend symmetrischen Choreografie der Schauspieler, dem intelligent eingesetzten Klavierspiel und der Entscheidung, den Namen des Täters nicht einmal zu erwähnen.

Schauspielerisch bleibt vor allem der lange Geständnismonolog von (..) im Gedächtnis. Die Bühne wird nahezu vollständig dunkel. Nur ein einzelner Lichtkegel beleuchtet das Gesicht von Schauspieler Karl Leven Schröder. Totenstille herrscht im Saal, während er mit erschreckender Gefasstheit von seiner Tat berichtet.

Der Makel des Stücks liegt in seinen letzten paar Minuten. Im Auftritt des Opfers. Dieser Auftritt birgt Licht und Schatten in sich. Am Monolog an sich ist nicht viel auszusetzen. Susann Ketley bietet eine mitreißende Performance und weiß, diesem letzten Monolog den richtigen Klang zu verleihen. Auch die Dramaturgie und Inszenierung des Auftritts sind interessant. Ketleys Kleidung hebt sich farblich stark von der der anderen Schauspieler ab und wirkt viel natürlicher. Der Auftritt scheint etwas abseits der restlichen Struktur des Stücks zu liegen, wodurch er überraschend unerwartet kommt.

Die Zuschauer beginnen bereits zu klatschen, bevor sie dann von einem letzten Monolog überrumpelt werden. Da sich dieser dramaturgisch schwer einordnen lässt, kommt leichte Verwirrung im Publikum auf. Es ist das einzige Mal, dass das Stück es schafft, tatsächliche Unsicherheit in seinem Publikum aufkommen zu lassen. Nachdem es nun knapp 80 Minuten rein um den männlichen Umgang mit dem Sexualverbrechen ging, kommt schlussendlich die Frau zu Wort. Ihr Monolog bietet dem Publikum endlich die andere Seite des Geschehens und eine Bühne für das Opfer des Verbrechens.

Das Stück endet und lässt das Publikum durch den letzten Monolog befriedigt in die Nacht hinaus. Doch liegt vielleicht genau da das Problem. Durch diesen letzten Monolog kommt es zu einer Gleichstellung der weiblichen Perspektive des Verbrechens. Dies ist zwar ein Idealausgang des Konflikts, doch er verhindert, dass das Stück nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Das Stück wird zu komplett. In ihrer lobenswerten Intention, dem Opfer eine Stimme zu geben, übersieht Camilla Gerstner die Wucht, die in dieser von ihr geschaffenen Figur steckt. Es handelt sich nämlich um eine moderne Version der Katharina Blum.

Auch ihr wird übel von den Medien mitgespielt. Doch die Gründe dafür sind fast noch perverser, als sie es in Bölls Erzählung waren. Katharina Blum wurde von den Medien aufgrund ihrer freundschaftlichen Beziehung zu einem Straftäter verfolgt. Die Ex-Freundin des namenlosen Protagonisten bei Gerstner wird verfolgt, weil sie das Opfer eines Straftäters ist. Indirekt wird also gezeigt, dass die Medien bei Missbrauch und Freundschaft in der Art der Beziehung nur wenig Unterschied sehen. Man stelle sich die eindringliche Boshaftigkeit von „Die verlorene Ehre des (..)“ vor, wenn die Regisseurin diese Misshandlung ihrer weiblichen Figur bis zum Ende durchgezogen hätte.

Eine Katharina Blum, der im modernen Patriarchat jegliche Autorität abgesprochen wird. Sie wird nicht nur restlos aus dem Titel gestrichen und der Fokus stattdessen auf ihren Peiniger gesetzt, sondern wird auch das ganze Stück über konsequent mundtot gemacht. Und das ohne Auflösung am Ende.

Diese Entscheidung hätte dem Stück die nötige Wucht gegeben, um tatsächlich meisterhaft zu sein. Das Stück geht seiner eigenen Aussage über die Medien auf den Leim und gibt dem Publikum zu viel von dem, was es sehen will. Es braucht Mut, um sein Publikum willentlich unzufrieden nach Hause zu schicken. Doch wie es sprichwörtlich heißt: Nur unzufriedene Soldaten kämpfen gut.

Es sind eben diese Soldaten für die geschlechtliche Gleichberechtigung, die „Die verlorene Ehre des (..)“ leider versagen wird, um sich zu scharen.

Von Ben Leenen, AKG Bensheim