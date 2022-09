Schulleiterin der LFS Bensheim zur Ausschussdebatte

Bensheim. Sowohl im Sozial- als auch im Haupt- und Finanzausschuss diskutierten einige Ausschussmitglieder über den städtischen Zuschuss von 5000 Euro für die Liebfrauenschule – unter anderem ging es dabei um die Frage, für was das katholische Mädchengymnasium die Förderung verwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiterin Ursula Machnik nahm gegenüber dieser Zeitung nun Stellung zu Diskussion in den Fachgremien der Stadtverordnetenversammlung: „Der Betrag wurde der Schule ohne Zweckbindung zur Verfügung gestellt. Er wird seit langem zur Förderung von Schülerinnen in unterrichtliche Unterstützungsangebote investiert. Der Aussage im Ausschuss, ‚man warte auf eine Rückmeldung der Schule, wofür das Geld verwendet wird’, widerspreche ich deutlich: Es ist zu keinem Zeitpunkt eine solche Anfrage an die Liebfrauenschule gerichtet worden. red