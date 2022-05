Schulhühner an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim getauft

Bensheim. Seit einem Jahr gibt es sechs Hühner an der Geschwister-Scholl-Schule. Dies nahmen die Organisatorinnen des Projektes, Antje Heuing und Nora Weinreuter, zum Anlass, sich bei den Unterstützern zu bedanken und gemeinsam die Hühner offiziell zu taufen.

Die vergebenen Namen wurden schon vor Längerem in einer schulinternen Umfrage gesammelt und danach ausgewählt. „Wir haben viele lustige Namensvorschläge aus Klassen und der restlichen Schulgemeinde erhalten“, berichtet Nora Weinreuter.

Drei verschiedene Hühnerrassen leben im Innenhof. Die beiden braunen Bielefelder hören jetzt auf die Namen Ingrid und Ingeburg, die vom Sekretariat vorgeschlagen wurden. Die Lernenden der 5. Klassen freuten sich, dass die Wyandotten-Henne nun Gertrude heißt.

Dank an Manfred Knapp

Ein großer Dank ging an Manfred Knapp, den Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins in Zell. Dieser beriet die Verantwortlichen bei der Auswahl geeigneter Hühnerrassen und besorgte entsprechende Bruteier, welche zum Teil sogar aus dem Schwarzwald kamen. Weiterhin steht Knapp mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt das Projekt mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Hühnerzucht. Er taufte eine Welsumer-Henne auf den Namen Mania.

Nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Firma TE Connectivity konnte das in der Region bisher einzigartige Projekt überhaupt erst in dieser Form realisiert und das Hühnerfutter für die nächsten Jahre finanziert werden. „Wir freuen uns immer wieder, wenn wir dazu beitragen können, interessante Projekte an Schulen zu realisieren“ sagt Felix Greiner, der gemeinsam mit Dmitrij Shtutman TE Connectivity bei der Taufe vertrat. Nach ihrem Vorschlag heißt die zweite Welsumer-Henne nun Martena.

Passend dazu krähte bei der offiziellen Taufe auch Gustav, der Hahn der Truppe, ein lautes „Dankeschön“. red