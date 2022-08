Schulbank gegen Pilotensitz getauscht

Bensheim. Die Liebfrauenschule Bensheim veranstaltete gemeinsam mit der Segelfluggruppe Bensheim die Projekttage „Segelfliegen“. 13 Mädchen, begleitet von ihrem Physiklehrer Lars Schlichtherle und Oberstufenschülerin Marie Wolf wurden von den Segelfliegern Franziska und Ulrike Pawel sowie Jannik Rummel am Flugplatz begrüßt.

Am ersten Tag gab es einem stimmungsvollen Auftakt mit Fotovortrag und Flugplatzrundgang. Franziska Pawel, selbst Schülerin der LFS, Inhaberin einer Pilotenlizenz und Windenfahrerin, erläuterte die Funktionsweise der 400-PS-starken Seilwinde, mit der die Segelflugzeuge in den Himmel gezogen werden.

Warum fliegt ein Flugzeug?

Warum ein Flugzeug überhaupt fliegt, das erfuhren die Schülerinnen von Fluglehrerin Jana Schmidt und Fluglehrer Matthias Neubacher. Nach so viel Theorie ging es zu den beiden Doppelsitzern. Die Aufregung wuchs, obwohl sich noch nicht jede Teilnehmerin sicher war, ob sie denn auch wirklich fliegen wolle. In zwei Gruppen aufgeteilt gab es erste Sitzproben und Erläuterung der verschiedenen Instrumente, Schalter und Hebel nebst den entsprechenden Funktionen.

So gut vorbereitet stand am Tag darauf das aktive Fliegen im Mittelpunkt. Flugleiterin Karin Hirzel, Windenfahrerin Ina Duwanoff sowie Helfer Oskar Seydell und Andreas Weskamp ergänzten das SFG-Team.

Nach dem Aushallen und Flugzeug-Checken gab es ein kurzes Briefing: „Wir erwarten heute hohe Temperaturen, denkt alle an Sonnenschutz und Wasser. Startaufbau zunächst 32, eventuell müssen wir umbauen auf Start 14.“

Beide Prognosen der Flugleiterin trafen im Laufe des Tages zu: Nach wenigen Starts musste alles zum Startplatz 14 am anderen Ende des Flugplatzes transportiert werden und am Nachmittag kletterte das Thermometer auf 41 Grad Celsius!

Die ersten (Flug-)Schülerinnen durften auf dem Pilotensitz Platz nehmen. Während sie der ausführlichen Startbesprechung durch den Fluglehrer folgten, lernten die anderen Teilnehmerinnen die vielfältigen Aufgaben des Bodenpersonals – wie Ausziehen und Einklinken des Seiles oder Flieger zurückholen – kennen.

Nach der Landung ging die Haube auf und ein begeistertes „Wie geil ist das denn!“ schallte laut über den Platz. Es war nicht mehr die Frage, ob eine Teilnehmerin mitfliegen möchte, sondern eher wie oft: Die Mädels waren Feuer und Flamme für’s Fliegen.

Zur Projektpräsentation am letzten Tag bauten die Segelflieger ein Segelflugzeug im Schulhof auf. So konnten auch die anderen Schülerinnen und Lehrer einen Einblick in die Welt der Aerodynamik erhalten, während die Teilnehmerinnen stolz ihre Erlebnisse in einer Diashow kommentierten. red