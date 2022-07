Schulamt statt Ruhestand

Auerbach. Leider haben sich in dem Artikel „Ein Heimspiel für die neue Rektorin“ in unserer gestrigen Ausgabe zwei Fehler eingeschlichen. Der ehemalige Rektor der Schlossbergschule, Christian Zimmermann befindet sich keineswegs im „verdienten Ruhestand“, sondern ist Mitte Februar 2021 als Schulamtsdirektor an das Staatliche Schulamt in Frankfurt gewechselt.

Seine Nachfolgerin, Nadide Sen-Clausen hingegen ging nach ihrem Referendariat an der Eichendorffschule in Kirschhausen, wo sie der erweiterten Schulleitung angehörte, an die Erich-Kästner-Schule Dreieich. Dort war sie zunächst Konrektorin und dann Rektorin. gs