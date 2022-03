Schulalltag vor 200 Jahren

Bensheim. Ungeduldig erwartet wurde die 85. Ausgabe der „Mitteilungen“ des Museumsvereins Bensheim – nun liegt sie vor.

Rudolf Schmitt beendet damit seine Reihe über die Geschichte der Glocken in Bensheim und seinen Stadtteilen. Er beschreibt in dem reich illustrierten Aufsatz nicht nur die Sakralbauten, sondern führt in diesem dritten Teil auch die Glocken weltlicher Einrichtungen auf.

Die Einweihung der Bensheimer Knabenschule am 27. September 1843 ist Inhalt eines Beitrags zur hiesigen Schulgeschichte von Franz Josef Schäfer. Insbesondere bei der Betrachtung des fast zweihundert Jahre zurückliegenden Schulalltags fällt auf, „dass manche Empfehlungen an Schüler, Eltern und Lehrer auch heute noch Gültigkeit haben“.

Neuer Vorstand gewählt

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt und eine überarbeitete Satzung verabschiedet, deren Neufassung ebenfalls abgedruckt wurde. In einem Grußwort stellt sich der neue Vorsitzende Klaus H. Jöckel vor. Er skizziert darin auch neue Aufgaben und Perspektiven des Traditionsvereins.

Mitgliedern wird die Vereinsschrift zugestellt. Ansonsten liegt sie wieder wie gewohnt in der Tourist-Info, im Rathausfoyer und im Museum aus, kleine Spenden werden gerne entgegengenommen.

Die beiden ersten Beiträge zur Geschichte der Bensheimer Glocken sind in den Ausgaben Nr. 81 und 82 erschienen und können gegen einen angemessenen Kostenbeitrag unter info@museumsverein-bensheim.de bei Schriftführer Rudolf Schmitt angefordert werden. red

