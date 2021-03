Bensheim. Wenige Wochen vor den Abiturprüfungen sind die Nerven der Prüflinge angespannt. Neben dem „ganz normalen“ Stress – dem Wiederholen des in der Oberstufe angeeigneten Lernstoffs – stellen sich viele Schüler, die im Jahr 2021 ihren Abschluss machen, eine Frage: Wird dieser Abschluss, in Zeiten von Distanz- oder Hybridunterricht, die gleiche Wertigkeit haben wie in den Jahren zuvor?

Zu ihnen gehört auch Nina Fendrich. Die 18-Jährige wohnt in Rimbach und besucht die Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim. In einem Schreiben an diese Redaktion sowie in einem Telefonat berichtet sie von den Erfahrungen, die sie und ihre Klassenkameraden in den vergangenen Monaten gemacht haben. „Gerade jetzt, wo es wichtig ist, dass alle Schüler trotz Homeschooling den Unterricht uneingeschränkt verfolgen und sich beteiligen können, muss dafür gesorgt werden, dass die nötige Ausstattung vorhanden und funktionsfähig ist.“

Momentan findet der Schulbetrieb in den Abschlussklassen an der KKS im Hybridunterricht statt. Die eine Hälfte der Schüler ist zum Präsenzunterricht vor Ort, die andere Hälfte soll von zu Hause aus den Unterricht mitverfolgen. Leichter gesagt als getan, findet Fendrich: „Oft fängt es schon damit an, dass die Rechner gar nicht oder nur sehr langsam hochfahren. Manchmal dauert es 20 Minuten, bis wir anfangen können – das ist wertvolle Unterrichtszeit, die uns verloren geht.“

Manchmal ohne WLAN

Wenn die Zuschaltung dann funktioniere, komme erschwerend hinzu, dass man die Personen im Klassenraum nur dann verstehen könne, wenn diese nah genug am Mikrofon stünden. „Manchmal funktioniert das WLAN nicht. Damit hat dann die Gruppe, die im Homeschooling ist, keine Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen.“

Seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr haben die Schüler im Land keinen regulären Unterricht mehr. Im ersten Lockdown sei niemand auf die grundlegenden Veränderungen im Schulalltag vorbereitet gewesen, erklärt Fendrich. „Aber nach einem Jahr sollte ein reibungsloser Ablauf gewährleistet sein. Allein aufgrund der Tatsache, dass wir schon so viel Unterricht verpasst haben, sollte nun umso mehr darauf geachtet werden, dass wir die Stunden erhalten, die für das Abitur mehr als notwendig sind“, fordert sie. Vor allem in der Klausurenphase, in der es wichtig sei, dass wirklich jeder den Unterricht verfolgen kann, sei das mehr als angebracht.

Immer wieder sehen sich die Schüler der Abschlussjahrgänge mit der Aussage konfrontiert, ihr Abitur sei nichts wert, weil so viel Unterricht ausgefallen sei. „Diese Zeit ist für niemanden einfach. Solche Aussagen belasten die Betroffenen dabei noch zusätzlich“, sagt Fendrich. Dass so viel Unterricht ausgefallen sei, macht sie nicht am Distanzunterricht per se, sondern an dessen Organisation und den technischen Problemen, die häufig auftreten, fest.

Ein Beispiel: der Matheunterricht. Der Lehrer der Klasse habe seine Unterlagen auf den Bildschirm im Klassenzimmer projiziert. Die Übertragung zu den Schülern daheim habe aber nicht funktioniert. Kurzerhand habe der Lehrer einen Stuhl vor den Tafel-Bildschirm gestellt und darauf eine Webcam positioniert. „Die Schüler zu Hause konnten zwar am Unterricht teilnehmen. Die Qualität des übertragenen Videos war aber sehr schlecht, so dass sie die Zahlen erraten mussten, die angeschrieben wurden. Ganz davon abgesehen, dass diese Konstruktion den anwesenden Schülern jegliche Sicht auf die Tafel versperrte“, beschreibt sie.

Fendrich und ihre Mitschüler fordern nicht, dass die Abiturprüfungen vereinfacht werden sollen – im Gegenteil: „Es ist wichtig, dass der Anspruch derselbe bleibt wie in den Jahren zuvor. Denn nur so bleibt auch die Vergleichbarkeit bestehen“, erklärt Fendrich. Wenn man das Abitur unter Corona-Bedingungen unter diesem Gesichtspunkt betrachte, so sei es in diesem Jahr sogar mit mehr Aufwand als sonst verbunden, bei den Prüfungen gut abzuschneiden. Denn „vieles muss man sich selbst beibringen. Und das erfordert eine Menge an Eigeninitiative.“

Trotz der Schwierigkeiten weiß Nina Fendrich die Bemühungen der Schule zu schätzen. Natürlich gebe es auch Tage, an denen der Unterricht problemlos laufe. „Dennoch kommt es zu häufig vor, dass keine Verbindung zwischen den Anwesenden in der Schule und den Schülern daheim hergestellt werden kann.“

Nur Wechselmodell möglich

Das Hessische Kultusministerium schreibt für die Abschlussklassen an Schulen Präsenzunterricht vor. In Ausnahmefällen ist aber auch weiterhin der Unterricht im Wechselmodell gestattet – wie an der KKS. Geschuldet sei dies der Anzahl der Schüler, erklärt Matthias Schäfer, Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums an der Schule, auf Anfrage der Redaktion: Rund 1900 Schüler besuchen die KKS, davon 240 die Klassenstufe 12, noch einmal gut 200 die Klassenstufe 13. „Uns stehen nicht genug Räume zur Verfügung, auf die wir alle Schüler den Vorgaben entsprechend verteilen können.“

Auf das Schreiben der Schülerin angesprochen erklärt er, was sich seit Beginn der Pandemie in Sachen Digitalisierung an der KKS getan hat. „Luft nach oben ist natürlich immer. Die Corona-Pandemie hat – auch wenn noch nicht alles reibungslos läuft – dazu beigetragen, dass manche Schulen überhaupt begonnen haben, sich nachhaltig mit dem Thema zu befassen“, merkt er vorab an.

Für die KKS gelte eine Besonderheit: Das Gebäude der Schule wird aktuell neu gebaut, das bestehende Schulgebäude soll abgerissen werden. Deshalb setzen der Kreis Bergstraße und die Schule im bestehenden Gebäude vor allem auf mobile und temporäre Lösungen. Im neuen Gebäude, das im kommenden Jahr fertiggestellt sein soll, sollen dann die neuesten technischen Standards gelten.

Im Großen und Ganzen ist Schäfer zufrieden mit dem Ablauf des Schulalltages in der Pandemie. Dass es ab und an zu Problemen komme und nicht jede Lehrkraft gleich gut mit der Umstellung auf Online-Formate zurechtkomme, sei nie ganz auszuschließen. An dieser Stelle weist er auf das Fortbildungsangebot der Schule für ihr Personal hin: „Das Medienzentrum bietet immer wechselnde Seminare, zum Beispiel für Microsoft Teams, an.“

Weiter stelle die Schul-IT des Kreises Schulungen für die IT-Beauftragten der Schulen bereit. Die KKS könne über ihr Schulbudget Schulungen für das „Office 365“ beziehen. Alle Lehrkräfte hätten – um Probleme im Distanzunterricht zu vermeiden – zudem die Möglichkeit, von der Schule aus zu unterrichten, wenn es von zu Hause nicht möglich sei.

„Genauso anspruchsvoll“

„Die Abiturprüfungen im Jahr 2021 werden vom Inhalt her genauso anspruchsvoll gestaltet sein wie in den Jahren zuvor“, versichert Schäfer. Deswegen könne man nicht sagen, das Abitur in Coronazeiten sei in irgendeiner Weise weniger wert. Die Ängste der Schüler in den Abschlussklassen kann er dennoch nachvollziehen: „Kurz vor den Prüfungen sind die Nerven ohnehin schon angespannt.“ Sich dann zusätzlich mit diesem Gedanken herumzuschlagen, trage nicht zur Besserung bei. An der KKS bestehe die Möglichkeit, sich diesbezüglich mit Coaches – und in schweren Fällen auch mit Sozialarbeitern – auszutauschen, erklärt Schäfer weiter.

Lediglich eine Besonderheit unterscheide die Abiturprüfungen 2021 von denen der Vorjahre: „Es wird neben den drei üblichen Wahlvorschlägen in den Prüfungsfächern noch einen zusätzlichen geben. Einen dieser Vorschläge können die zuständigen Lehrkräfte dann in einer Vorauswahl streichen. Der Lehrer kann am besten beurteilen, welche Inhalte am wenigsten behandelt wurden. Vom Umfang und dem Anspruch her werden die übrigen Wahlmöglichkeiten jedoch nicht von denen der Vorjahre abweichen“, erklärt Schäfer.