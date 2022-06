Kürzlich fand die Neuauflage der Podcasts zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim statt. Zusammen mit seiner Klasse der 11G2 (Berufliches Gymnasium) hat der Politiklehrer Markus Emig in Kooperation mit der Antenne Bergstraße und der Karl-Kübel-Stiftung das Projekt erfolgreich durchgeführt. Die Podcasts können auf der Homepage von Antenne Bergstraße angehört

...