Schüler hatten viele Fragen an Bürgermeisterin Christine Klein

Bensheim. Es ist Tradition, dass am AKG der Politik- und Wirtschaftsunterricht in Klasse 7 durch den Besuch des Bensheimer Bürgermeisters beziehungsweise der Bensheimer Bürgermeisterin konkret wird.

Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Nicola Wölbern stellte Christine Klein mit einer Präsentation die Aufgaben einer Kommune im Allgemeinen und Bensheim im Besonderen vor.

Neben den Pflichtaufgaben (wie Brandschutz, Kindertagesstätten, Straßenreinigung) übernehme die Stadt Bensheim auch viele freiwillige Aufgaben. So stelle die Stadt Bensheim eine Kindertagesstätte für ukrainische Kinder zur Verfügung zahlreiche Sportanlagen, ein Theater und vieles mehr.

Gerade die Folgen des Ukraine-Krieges treffen die Kommunen laut Klein mehr als gedacht: Seien es die schon angesprochene Unterbringung von Geflüchteten und die Betreuung der Kinder, die Strom- und Gasversorgung als kommunale Aufgabe oder auch die Sirenenalarmierung.

Nach dem Vortrag hatten die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Fragen vorbereitet, die sie alle stellen konnten. So fragten sie etwa, warum angesichts des Haushaltsdefizits nicht die kommunalen Steuern erhöht werden oder warum es kein Jugendparlament in Bensheim gibt. Auch ganz persönliche Fragen (zum Beispiel zur Cannabis-Legalisierung, zur Bürgermeister-Besoldung, Wählen ab 16 oder zum Einsatz von Social Media) durften gestellt werden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red