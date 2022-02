Schüler der KKS Bensheim bauen 40 CO2-Ampeln

Bensheim. „Insbesondere in geschlossenen Räumen, in denen viel gesprochen wird, ist eine Ansteckungsgefahr durch Aerosole auch über eine größere Distanz – laut RKI – möglich. Das trifft so gut wie auf jeden Klassenraum zu. Deshalb war es uns wichtig, dass wir die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich schützen. Unsere Luftqualität-Messgeräte, auch CO2-Ampeln genannt, helfen uns dabei, regelmäßig zu lüften und sind intuitiv verständlich“, so Rainer Wieland, Lehrer an der Karl-Kübel-Schule, der mit seinen Schülern dieses Projekt verwirklichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstes Projekt schon 2020

Bereits im November 2020 hatten Schülerinnen und Schülern der Karl-Kübel-Schule 55 CO2-Ampeln hergestellt. Nun wurden weitere 40 Messgeräte im Kurs Physical-Computing des Beruflichen Gymnasiums, unter Anleitung von Rainer Wieland, gebaut. Hierbei arbeiteten Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichsten Schwerpunkten als Team zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bensheimer Schule. Der Schwerpunkt Mechatronik lieferte die benötigten Ampelgehäuse aus dem 3D-Drucker und der Informatikbereich programmierte die Software, damit die Messungen schließlich auch über Bluetooth, WLAN oder Lorawan an die zentrale Messstation der Karl-Kübel-Schule übermittelt werden konnten und nicht nur auf der Ampel-Anzeige im jeweiligen Raum zu sehen waren.

Auch nach der Pandemie nutzbar

„Lorawan ist ein Netzwerk, das mit sehr geringer Energie und über große Distanzen Daten lizenzkostenfrei überträgt“, ergänzt Wieland. Aber auch Schülerinnen und Schüler mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik interessierten sich für dieses Projekt, da für sie vor allem das Messverfahren und die anschließende Auswertung von Bedeutung waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch nach der Corona-Pandemie sollen die CO2-Ampeln weiter in Klassenräumen und Lehrerzimmern eingesetzt werden, denn zu viel Kohlendioxid in der Luft führt zu einer geringeren Leistungsfähigkeit, heißt es in der Pressemitteilung der Bensheimer Karl-Kübel-Schule abschließend. red