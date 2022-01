Schottergärten Thema bei BfB

Bensheim. Die nächste Videokonferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag (1.) um 18 Uhr statt. Thema ist der Planungsstand für die Informations- und Werbekampagne zur Umgestaltung bereits angelegter Schottergärten.

„Damit will der Magistrat ein aus unserer Sicht wichtiges Thema mit einer beabsichtigten Informationskampagne auf den Weg bringen. Wir halten den vorgeschlagenen Maßnahmenmix, um Schottergärten wieder zurückzudrängen, für ein gutes Paket. Davon haben die Natur und die Insektenwelt und nicht zuletzt wir Menschen etwas“, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

Geplant ist eine Informationsbroschüre des Nabu Bensheim/Zwingenberg in Kooperation mit der Stadt Bensheim mit dem Thema „Blühende Gärten und Vorgärten in Bensheim“. In dieser Broschüre sind Tipps und Informationen zur Anlage schöner und naturnaher Gärten und Vorgärten enthalten, die viel Freude und wenig Arbeit machen.

Als Hilfe zu verstehen ist ein Pflanzenpaket, die „Bensheimer Kiste“, welches bei der Anlage naturnaher Gärten gepflanzt werden kann. Dabei ist angedacht, dass drei „Bensheimer Kisten“ angeboten werden können – und zwar für vollsonnige, halbschattige und schattige Standorte. Ein Faltblatt mit Pflanz- und Pflegearbeiten soll der Kiste beigefügt werden.

Dazu soll eine Informationsveranstaltung zum Thema „Rückbau von Schottergärten und Anlage naturnaher Gärten“ für Interessierte durchgeführt werden. „Wir bedauern, dass eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung die geplante Durchführung des Wettbewerbs bienenfreundlicher Garten mit verschiedenen Kooperationspartnern bei der Haushaltsberatung gestrichen hat“, so Stadtverordneter Norbert Koller abschließend. red