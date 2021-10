Schöne Herbsttour der SSG-Wanderer

Bensheim. Sonne satt, wunderschöner bunter Herbstwald und eine schöne Rundtour auf der höchsten Erhebung im Kreis Bergstraße – die Neunkircher Höhe mit 605 Metern. Ja, diese Tour hat allen gut gefallen und die Wanderer der Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ der SSG Bensheim waren voller Lob an den Wanderführer.

Start war der Parkplatz Schöne Aussicht. Es ging an den Ortschaften Winterkasten, Neunkirchen sowie Lützelbach vorbei. Auf Wege mit verschiedenen Markierungen, wie der Alemannenweg, der neue Modau-Quellenweg, den Camino Incluso, auf dem Mundartweg oder dem Hirschpfad wurde gewandert. Die Mittagsrast oben am Ganseikopf in der Sennhütte bot einen tollen Fernblick ins Fischbachtal.

Ziele waren auch die Modau-Quelle, die 44 Kilometer lang ist und bei Stockstadt in den Altrhein mündet und die Gersprenz-Quelle mit ihren stattlichen 51 Kilometern, die aber in den Main bei Stockstadt fließt.

Spuren von Sturm Ignatz

Sturm Ignatz, der zwei Tage vorher hier gewütet hatte, dass die Wandergruppe zum Teil auch mal über Zweige, Äste und Baumstämme steigen musste, brachte der Tour aber keine „Minus-Punkte“ ein, sondern man setzte sich einfach mal zum Gruppenfoto auf einen Baumstamm, der im Wege lag. Zu guter Letzt ging es zum Kaiserturm, um von dort aus zum Ausgangspunkt zu kommen.

Die Jahresabschluss-Tour findet am Sonntag 28. November, statt – Näheres wird im BA-Vereinsspiegel sowie auf der SSG-Homepage angekündigt. red/Bild: SSG