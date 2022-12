Schönberger Adventsfenster

Schönberg. Dieses Jahr wurden bereits einige Aktionen vom Verschönerungsverein Schönberg organisiert. Auch zur Adventszeit wollten die Schönberger nicht untätig sein. Die Idee eines lebendigen Adventskalenders wurde spontan in die Tat umgesetzt. Ulrike Klöble und Nathalie Lang hatten sich dem angenommen und den Verschönerungsverein mit ins Boot genommen.

Quer durch das Dorf konnten Bewohner eines ihrer Fenster zur Verfügung stellen, mit der jeweiligen Zahl des Adventskalenders nummeriert. Diese sollte von der Straße aus gut lesbar sein. Das Fenster sollte natürlich liebevoll dekoriert werden. Wer aufmerksam durch die Straßen geht oder fährt, kann dann die schön erleuchteten Fenster bestaunen.

Dafür haben sich am Ende 24 Haushalte gefunden, die ein Fenster zur Straße sichtbar geschmückt haben. Die Idee dahinter war, eine weihnachtliche Stimmung entstehen zu lassen, die jeder als Abendspaziergang ablaufen und genießen kann. Einige Anwohner, aber auch der Verschönerungsverein und die Jugendfeuerwehr hatten den Anlass genutzt und Glühwein ausgeschenkt und kleine Leckereien angeboten.

Neuauflage bereits in Planung

Die Aktion hat so großen Anklang gefunden, dass eine Fortsetzung bereits in Planung ist und die ersten Nummern vergeben sind. Alles läuft hauptsächlich über die Schönberg-Gruppe auf Facebook, wurde aber dank des Schönberger Ortsvorsteher Michael Lortz auch in den Schaukästen für alle Schönberger veröffentlicht. Zusätzlich wurde eine Landkarte veröffentlicht, die zeigt, wo die Fenster zu finden sind, heißt es in einer Mitteilung der Initiatorinnen.

Einige Schönberger haben schon Bollerwagen-Touren geplant, um alle beleuchteten Fenster zu besuchen.

Für nächstes Jahr können sich noch Schönberger Bürger bei Nathalie Lang anmelden: Adventskalender.Schoenberg@gmx.de. red