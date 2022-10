Schnuppertag beim Tennisclub Blau-Weiß Bensheim

Bensheim. Zum sechsten Mal veranstaltet die Stadt in den Herbstferien Vereins-Schnuppertage für Kinder und Jugendliche. Organisiert von Stephanie Gescheidle, vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine der Stadtverwaltung, werden ein Schnuppertag beim TC Blau-Weiß Bensheim, eine Technikführung mit Egon Klüss im Parktheater und ein Escape-Spiel mit Winnie Lechterbeck in der Stadtbücherei Bensheim angeboten. Am Dienstag waren 18 Schüler und Schülerinnen der Schulkindbetreuung der Auerbacher Schillerschule zu Gast auf dem Vereinsgelände des TC Blau-Weiß. Auf vielfältige Weise wurde der Umgang mit dem Tennisschläger und dem Filzball geübt. Aber nicht nur Tennis wurde gespielt, denn seit diesem Jahr gibt es auch einen Padelplatz auf dem Gelände und einen neugegründeten Padel-Club, der mittlerweile mit seinem Team in der Bundesliga spielt. Einer der Spieler dieses Teams ist Tobias Kreckel, der den Schülern den Spaß an dieser Sportart vermitteln konnte. tn/Bild: Thomas Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1