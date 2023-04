Schnupperstunden „Strong Nation“

Auerbach. Die TSV Auerbach bietet Schnupperstunden in „Strong Nation“ an. „Strong Nation ist ein einzigartiges, herausforderndes Ganzkörpertraining. Die speziell für dieses Work-out entwickelte Musik ist auf jede einzelne Bewegung abgestimmt.

Jede Kniebeuge, jeder Ausfallschritt, jeder Burpee hat seinen eigenen Beat“, heißt es in einer Pressemitteilung. Jede Stunde kombiniert typische Eigengewichtsübungen mit Cardio-Training und Kickbox-Elementen. So können Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit trainiert werden.

Einsteiger können nahezu alle Übungen in einfacher Variante ausführen. Durch mögliche Modifikationen und Progressionen ist das Training für Männer und Frauen aller Fitnessstufen geeignet.

Das kostenlose Schnuppertraining findet am 8., 15. und 22. Mai statt, jeweils um 20 Uhr in der TSV Turnhalle (A3), Saarstraße 56. Interessenten können sich einen Tag raussuchen, aber gerne auch an allen drei Tagen mitmachen.

Mitzubringen sind Sportschuhe mit rutschfester Sohle, Handtuch, Wasser, Bodenmatte (auch in der Halle vorhanden), Fitness-Handschuhe (optional) und natürlich Spaß und Motivation, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Vereins. red