Bensheim. Die Schnupperstunde Latein für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 und deren Eltern am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) findet am Montag, 13. Dezember, nicht in Präsenz statt. Stattdessen gibt es ein digitales Informationsangebot. Genauere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.akg-bensheim.de. Es muss zu diesem Termin keine Anmeldung erfolgen. red

