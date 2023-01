Schnupperstunde Latein

Bensheim. Am Dienstag, 31. Januar, haben Kinder der vierten Klassen Gelegenheit in die Faszination der alten Sprache Latein hineinzuschnuppern. In der Mensa des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) werden Lehrkräfte sowie Schüler interessierten Kindern einen konkreten Einblick geben, was Latein und die entsprechende Historie so besonders macht und was die Beschäftigung mit alten Sprachen an positiven Effekten bereithält.

Die Eltern sind ebenfalls willkommen und haben die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren und Fragen zu stellen. Beginn ist um 15.45 Uhr in der Mensa des AKG. red