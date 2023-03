Schnupperstunde Französisch am AKG

Bensheim. „Salut“ oder „salve“? Die Frage nach der „richtigen“ Begrüßung ist für Sechstklässler und Sechstklässlerinnen nicht einfach zu beantworten, wenn die damit verbundenen zweiten Fremdsprachen – Französisch oder Latein – noch unbekannt sind und es daher schwerfällt, einzuschätzen, worauf man sich mit der Wahl der zweiten Fremdsprache ab Klasse sieben in den folgenden Schuljahren einlässt.

Vom Fach Französisch konnten sich diejenigen sechsten Klassen des AKG, die zwischen Latein und Französisch als zweiter Fremdsprache wählen können, jetzt in jeweils einer Schulstunde bereits einen Eindruck verschaffen. Dort war das France Mobil den ganzen Vormittag zu Gast, begleitet durch den Lektor Daniel Lepage.

Zahlen und Farben gelernt

Dieser verstand es durch abwechslungsreiche und aktivierende Methoden mitzureißen, so dass alle Schülerinnen und Schüler der Französischstunde mit Begeisterung folgten und nebenbei Zahlen, Farben und auch schon einfache Begrüßungssätze erlernten. Die Stunde war ganz nach dem Geschmack der Kinder, die sich mit viel Freude beteiligten und auch Monsieur Lepage lobte die Klassen, die er als äußerst motiviert und begeisterungsfähig beschrieb.

Spätestens beim abschließenden deutsch-französischen Memory wurde vielen Kindern bewusst, dass es einige Ähnlichkeiten zwischen beiden Sprachen gibt und die anfangs gestellte Frage, ob Französisch eine schwere Sprache sei, sich von Seiten der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler zumindest am Tag der Schnupperstunde erst einmal verneinen ließ.

In ganz Deutschland unterwegs

Daniel Lepage, der ursprünglich aus Verdun stammt, ist der zuständige Lektor des France Mobil im Institut français in Mainz. Das France Mobil wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) in enger Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft bzw. dem Institut français Deutschland angeboten und ist, immer im Dienst der französischen Sprache, in ganz Deutschland in Schulklassen unterwegs. red