Schnupper-Golf für den Nachwuchs

Bensheim. Golf ist nicht nur bei Erwachsenen, sondern immer mehr bei Kindern und Jugendlichen eine sehr beliebte Sportart. Bewegung an der frischen Luft, die Möglichkeit in der eigenen Altersgruppe, aber auch generationenübergreifend zu spielen, macht den Sport so beliebt. Bensheim hat den Vorteil, seit Jahrzehnten einen eigenen Golfclub zu haben, der direkt vor der Haustür das Spiel mit dem kleinen weißen Ball ermöglicht. Dabei wird dort schon lange ein Schwerpunkt auf Jugendarbeit gelegt. Sei es das ganze Jahr über wöchentliches Jugendtraining in kleinen Gruppen, spezielle Jugendturniere für alle Altersklassen zusammen mit anderen Golfclubs, aber auch Ferienworkshops und Ausflüge gehören dazu. Am Samstag (2.) gibt es die Möglichkeit, unverbindlich diese Sportart zu testen. Von 13 bis 15 Uhr sind Kinder und Jugendliche zu einer kostenlosen Golf-Schnupperstunde auf der Übungsanlage eingeladen. Jeder im Alter von sechs bis 18 Jahre ist willkommen – einfach bequeme Sachen und Sportschuhe anziehen und loslegen. Leihschläger gibt es vor Ort.

Weitere Informationen zur Schnupperstunde und zur Jugendarbeit stehen auf der Homepage des Golfclubs unter www.golfclub-bensheim.de. red