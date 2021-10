Schnitzen, klettern, wandern

Bensheim. Das Herbstferienprogramm für Familien, veranstaltet vom Odenwaldklub Bensheim, hat den Erwachsenen wie auch den Kindern viel Abwechslung und Freude bereitet.

Begonnen hat es mit der Fahrt nach Erbach im Odenwald. Dort besuchten die Teilnehmer das Elfenbeinmuseum und nahmen an einem zweistündigen Schnitzlehrgang unter der fachlichen Anleitung einer Elfenbeinschnitzermeisterin teil. Geschnitzt wurden Spielsteine, die aus dem Samen der Steinnusspalme mit Feile und Schleifpapier herausgearbeitet wurden. Dazu gab es noch das Spiel mit Spielanleitung, das am Abend zu Hause gemeinsam gespielt wurde.

Im Anschluss besuchte die Gruppe den Wildpark Brudergrund, der in einer von einem kleinen Bach durchzogenen Waldschlucht liegt. Das zweite Angebot, Klettern am Hohenstein, wurde aufgrund des Wetters kurzerhand in die Kletterhalle in Bensheim verlegt. Das Unternehmen „High Moves“ zeigte sich spontan, unkompliziert, offen und ermöglichten so ein echtes Abenteuer. Die Familien erlebten, nach einer kleinen Wanderung von Schwanheim nach Bensheim, drei außergewöhnliche Stunden mit viel Spiel, Spaß und Spannung.

Unter fachlicher Anleitung eroberten sie die Kletterwände, den Kletterbaum und zum Abschluss den Outdoor-Hochseilgarten mit dem Flying-Fox. Am dritten Tag ging die Reise nach Winterkasten und führte mit einer kleinen Wanderung in die Drachenstadt Lindenfels. Nach dem Besuch der Burg nahm die Gruppe an einer Führung im Deutschen Drachenmuseum teil.

Drachen sind diejenigen Fabelwesen, die die menschliche Fantasie am meisten beflügeln. Die Entstehung des Mythos vom Drachen wurde erklärt und die Drachen im östlichen und im westlichen Kulturkreis vorgestellt.

Drachen in der Literatur wie Siegfried und der Drache oder die Fantasy-Drachen, die die Drachen der heutigen Zeit darstellen, sowie eine Leihgabe von Ruth Barbagallo, und die Marionette Frau Mahlzahn aus der Augsburger Puppenkiste, sind im Museum zu finden. red