Schnittkurse und Vorträge

Bensheim. Am Samstag, 19. Februar, findet um 14 Uhr ein Obstbaumschneidkurs auf dem Vereinsgrundstück des Obst-und Gartenbauvereins Bensheim am Eichelberg statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Schneiden stehen alte und junge Hochstamm-Obstbäume bereit. Auch Nichtmitglieder und Interessierte können daran teilnehmen. Zu jedem Baum gibt es die passenden Informationen, ob es sich um einen Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt oder Verjüngungsschnitt handelt. Des Weiteren werden die verschiedenen Schnittregeln und Gesetze angesprochen. Eine Voranmeldung von Nichtmitgliedern ist erwünscht. Ein weiterer Schneidkurs findet am 12. März auf der Streuobstwiese am Golfplatz statt. Hier werden ältere Halbstamm-Obstbäume geschnitten.

Auch einen Sommerschnitt wird es auf dieser Wiese am 13. August geben. Hierbei geht es um die Nachbearbeitung des Winterschnitts, Auslichtung bei zu dichtem Blattwerk und die Beruhigung stark wüchsiger Bäume.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Weitere Veranstaltungen sind: Vortrag des Kreisverbands „Stauden für den naturnahen Garten“ von Herrn Schmidtner aus Geisenheim am 16. März um 19 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal in Lorsch. Am 7. April folgt um 18.30 Uhr ein Vortrag über Gartenkräuter von Helmut Müller aus Geisenheim in der Gaststätte zum Weiherhaus in Auerbach. Eine Pflanzentauschbörse des Kreisverbands findet am 23. April in Einhausen statt. Eine weitere Pflanzentauschbörse ist für Samstag, 7. Mai, in Bensheim am Rathaus in Planung. Für die Tagesfahrt des Vereins nach Rüdesheim am 2. Juni werden Anmeldungen angenommen. Um 9 Uhr geht es mit dem Schiff ab Mainz nach Assmannshausen, von dort mit dem Bus nach Rüdesheim, wo eine Fahrt mit dem Winzerexpress folgt. red