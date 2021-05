Schnelltests vor dem Rex

Bensheim. „Pro Tag lassen sich bei uns zwischen 100 und 150 Menschen auf Corona testen – und die Zahlen werden ansteigen, wenn die Außengastronomie demnächst wieder öffnet“, ist sich Jonas Stutzer, einer von drei Geschäftsführern des DCT-Corona-Schnelltestcenters, sicher.

AdUnit urban-intext1

Seit dem 8. Mai können sich Erwachsene und Kinder auf der Außenterrasse des Musiktheaters Rex in der Fabrikstraße 10 einem kostenlosen, zertifizierten Corona-Bürgertest unterziehen. Dazu nimmt medizinisch geschultes Personal mit einem Tupfer im vorderen Nasenbereich jeweils zwei Proben.

Die Testpersonen, die online auf der Webseite einen Termin buchen oder sich vor Ort (mit geringen Wartezeiten) anmelden, werden innerhalb von rund 20 Minuten in einer verschlüsselten Mail – oder auf Wunsch mit einem ausgedruckten Zertifikat vor Ort – über das Ergebnis informiert. Demnächst werden auch PCR-Tests – wie sie etwa von vielen Reiseveranstaltern als Negativnachweis vor einer Flugreise gefordert werden – durchgeführt. Geplant sind zudem eine automatische, zeitnahe Vernetzung der Test-Zertifikate mit der Luca-App und ein mobiler Testservice in Bensheimer Schulen, Kindergärten oder Unternehmen.

„Um die arg gebeutelte Kulturbranche und die Vereine zu unterstützen“, hat Jonas Stutzer mit seinen beiden Mitgesellschaftern ein Spendenkonzept entwickelt. In Bensheim erhält das Rex pro Testperson einen Euro. Die Spendenauszahlung ist – so die Information – an die Rückzahlung durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen gekoppelt. Auch in Heppenheim wird das Testcenter ab der nächsten Woche auf dem Europa-Platz Schnelltests durchführen und die lokale Spendenaktion fortsetzen. Geplant ist nach Rücksprache mit den städtischen Vertretern zudem eine Testmöglichkeit in den frühen Abendstunden von 17 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz in der Kreisstadt: „Nach einem negativen Testergebnis steht einem Glas Wein in einem der Lokale und Bistros nichts mehr im Wege“, so Stutzer, der das Angebot von einer Aufstockung des medizinischen Personals abhängig macht: „Wir suchen dringend, auch für Bensheim, Mitarbeiter, die von uns geschult werden.“

AdUnit urban-intext2

Das Corona-Testcenter vor dem Musiktheater ist montags bis mittwochs von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags am Abend eine Stunde länger bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. gs

Info: Online-Anmeldungen unter www.dct.care

AdUnit urban-intext3