Schnelltests in Auerbach

Auerbach. Der Mobile Bürgertest Bergstraße bietet ab sofort kostenlose Schnelltests auch für Laufkundschaft in Auerbach an. An ausgewählten Tagen steht das Team am Auerbacher Haus und am Edeka-Parkplatz Wilhelmstraße.

AdUnit urban-intext1

Der Mobile Bürgertest bleibt weiterhin aktiv am TSV-Gelände am Weiherhaus (Jugendraum) und begleitet die geplanten Lockerungen ab dem heutigen Freitag mit einem individuellen Angebot für Trainingsleiter und ganze Sportgruppen. Der Test dauert wenige Minuten. Der Testnachweis kann sofort mitgenommen werden oder wird an die von der Testperson angegebene Mail-Adresse verschickt.

Eine aktuelle Terminübersicht wird auf der Homepage www.mobiler-buergertest.de veröffentlicht. Termine können direkt online gebucht werden. Eine Testung in den vorgegebenen Zeitfenstern ist auch ohne Termin möglich. Nach telefonischer Rücksprache werden auch Gruppen am Wunschort getestet.

Termine: Auerbacher Haus, Montag 16- bis 18 Uhr, Freitag von 14 bis 18 Uhr; Edeka: Donnerstag 16 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr; TSV-Jugendraum: Montag 8 bis 10 Uhr, Dienstag 17 bis 18 Uhr und Donnerstag 17 bis 18 Uhr. red

AdUnit urban-intext2

Info: Weitere Informationen unter www.mobiler-buergertest.de