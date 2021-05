Schnelltests bei der TSV Auerbach

Auerbach. Auf der Suche nach legalen Mitteln und Wegen, aktives Sporttreiben im Verein zurückzugewinnen, hat der größte Sportverein des Kreises jetzt nach eigenen Angaben ein Konzept entwickelt, das durchaus das Prädikat „Modellcharakter“ für sich in Anspruch nehmen darf.

Ab dem heutigen Montag (17.) gibt es auf dem Vereinsgelände das „Corona-Schnelltestcenter im Sportzentrum der TSV Auerbach“. Zustandegekommen ist diese Einrichtung durch die Kooperation mit dem mobilen Bürgertest des Auerbacher Unternehmens Scholz Pharma GmbH. Die erste Woche diene dabei als Testlauf, damit man dann nach den erhofften Lockerungen richtig durchstarten könne.

In und auf den Sportstätten der TSV Auerbach ruht seit Mitte November bis auf wenige Ausnahmen im Spitzensport sämtliches sportliches Leben. Eine Verschärfung der Situation ergab sich dann zusätzlich mit der sogenannten „Notbremse“ der Bundesregierung. Durch die aber ständig steigende Zahl an Geimpften und fallende Inzidenzwerte sehen viele, so auch die Vereinsführung, doch wieder Licht am Ende des Tunnels.

Die jüngsten Beschlüsse des hessischen Corona-Kabinetts mit dem Zwei-Stufen-Plan für weitere Öffnungsschritte und den darin ausgesprochenen Testempfehlungen trifft sich daher mit den Vorstellungen der TSV. Ein weiteres Argument für die Überlegungen des Vereins war die Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße, die für die Trainer, Übungsleiter und Betreuer seit April einen aktuellen Negativtest zwingend als Voraussetzung für eine Aufnahme des Sportbetriebes macht.

Förderung des Gesundheitswesens

In Paragraf 2 der TSV-Satzung wird als Vereinszweck unter anderem „die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens“ genannt. Mit dem Angebot zur Aufnahme eines Schnelltestcenters dürfte die TSV Auerbach diesem Anspruch mehr als gerecht werden. Da aber bei Initiator Horst Knop der Blick über den eigenen Tellerrand von jeher ausgeprägt sei, gilt dieses kostenfreie Angebot nicht nur für die bereits genannte Zielgruppe, sondern für alle TSV-Mitglieder sowie die Nutzer des Weiherhausstadions und die Vereine der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine.

Los geht es heute (17.) von 8 bis 10 Uhr im Jugendzentrum in der Saarstraße 56. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Termine können jedoch über die Homepage www.mobiler-buergertest.de angefragt und gebucht werden. Alle Termine und Informationen sind auf der Homepage www.tsv-auerbach.org oder der TSV-Geschäftsstelle (Telefon 06251/74646) zu erfahren. red

