Bensheim. Zu einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in Bensheim wurden Rettungskräfte und Polizei am Sonntag gegen 8.30 Uhr gerufen. Im Kreisel auf Höhe des Tegut-Marktes kam eine Autofahrerin mit ihrem Wagen offenbar auf glatter Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Mittelinsel, drehte sich und blieb letztlich in Fahrtrichtung Heppenheim wieder stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, am Fahrzeug entstand Sachschaden. dr/Bild: Jürgen Strieder