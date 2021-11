Schnappschüsse von Menschen in Metropolen

Bensheim. Nachdem das Museum bis zum 24. Oktober die Berliner Urban Art des Künstlers Daniel Harms gezeigt hat, vollzieht es am Freitag (5.) mit seiner neuen Ausstellung „Women are still beautiful – Garry Winogrands Sekundenflirts und andere Straßenfotografien aus der Sammlung Freddy Langer“ einen Stilwandel.

Dann geht es um Fotografie – genauer gesagt, um Straßenfotografie. Es sind Schnappschüsse von Menschen, die das Leben und sie selbst in einem zufälligen Augenblick ihrer Bewegung einfangen und damit ganz ungewohnte Einblicke in das pulsierende Leben von Metropolen geben. Street Photography – so der internationale Trend im heutigen Instagram-Zeitalter – ein Genre der Fotografie, mit dem die ersten modernen Lichtbildner vor über 100 Jahre begannen.

Die Ausstellung im Bensheimer Museum zeigt vom 5. November bis zum 16. Januar eine vielfältige Zusammenstellung von Arbeiten der weltbesten Fotografinnen und Fotografen aus der Sammlung Freddy Langer – darunter Helen Levitt, Robert Doisneau, Lee Friedlander, Paul Strand, Diane Arbus, Gabriele und Helmut Nothhelfer, Barbara Klemm und viele mehr.

Deren Bilder – vom 19. Jahrhundert über die klassische Moderne bis hin zum Social Media-Zeitalter – addieren sich in der Ausstellung letztlich zu einer Conditio humana. Statt gefälliger Pose zeichnet eine ungestellte Zufälligkeit in ihren Werken, die den spontanen Moment festhalten, ein eindeutiges Bild der Welt. Ein Meister darin, das einzufangen, was sich direkt vor seinen Augen abspielte, entwickelte und aufeinanderprallte, war Garry Winogrand. Er tauchte in die Menge der Passanten vor allem seines heimatlichen New York ein, um den Menschen bisweilen schamlos nahe zu sein.

Dabei machte nicht zuletzt der Wille zur Selbstdarstellung viele Menschen zu seinen Verbündeten. Vor allem Frauen, denen er mit seinem Buch „Women are beautiful“ 1975 ein Denkmal setzte. Aufnahmen dieser Serie werden im Zentrum der Ausstellung stehen. ps