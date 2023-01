Schmuck und Uhren gestohlen

Bensheim. Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Niederwaldstraße geriet am Donnerstag (12.), gegen 19 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in die Wohnung. Gestohlen wurden anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Armbanduhren und Schmuck. Die Einbrecher flohen unerkannt vom Tatort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter Telefon 06252/7060 zu melden. red