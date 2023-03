Schmökern und Traumreise in der Bensheimer Stadtbücherei

Bensheim. Erneut lädt die Stadtbibliothek Bensheim gemeinsam mit dem Familienzentrum Kinder von drei bis sechs Jahren zur „Traumreise“ ein: Im Reich der Fantasie können die kleinen Gäste Entspannung finden, begleitet und unterstützt durch kindgerechte Übungen und Musik.

Am Montag, 6. März, um 15.30 Uhr gestaltet Lesepatin Evelyn Dingeldein die „Traumreise“ rund um das das farbenfrohe Bilderbuch „Der Blumenretter“ aus der Feder von Alice Hemming und mit Illustrationen von Nicola Slater.

Das nächste „Zwergenschmökern“, ebenfalls in Kooperation mit dem Familienzentrum, findet am Donnerstag, 9. März, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Pappbilderbuch „Mein Wimmel-Labyrinth: Komm mit in meine Welt!“ – ein Fingerspurenbuch mit Gucklöchern zum spielerischen Training der Feinmotorik und Wahrnehmung.

Wer noch mehr Lust auf „Zwergenschmökern“ hat, ist bereits am Samstag, 4. März, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek willkommen. Zum Samstags-Spezial hat Claudia Daum den Titel „Mein Fühl-Klappenbuch – Peppa Pig“ mit fünf weichen Filzklappen zum Fühlen, Suchen und Entdecken dabei.

Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln.

Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Weitere Informationen und den Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps