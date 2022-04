Schlagfertig sein in Verhandlungen

Bensheim. Wer kennt das nicht: Hinterher weiß man immer, wie man besser reagiert hätte. Wenn es um alles geht – im Job, bei Verhandlungen, in kritischen familiären Situationen, will man sich mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit behaupten können.

Am Donnerstag, 19. Mai, kommt Michael Traindt, Schlagfertigkeits- und Auftrittstrainer mit seinem Buch „Schlagfertig – Wie man Gespräche im Job meistert und Familienfeiern überlebt“ auf Einladung der Bensheimer Bücherstube Deichmann ins Hochstädter Haus, um Tipps für Alltagssituationen zu geben. Beginn der Lesung ist um 20 Uhr in Hochstädten, Josef-Sartorius-Straße 1.

Michael Traindt spricht am 19. Mai in Hochstädten. © Marisa Vranjes

Es wird Eintritt erhoben. Die Anmeldung läuft über die Bücherstube, Bahnhofstraße 7, Telefon 06251/39716.

Der Österreicher Michael Traindt ist Autor, Coach und Trainer für Politik, Unternehmen und Privatpersonen. Er schloss das Studium der Politikwissenschaften in Kombination mit Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab und wurde an der Universität Cambridge zum Coach ausgebildet.

In den USA besuchte er über fünf Jahre berufsbegleitende Lehrgänge für Schauspiel, Improvisation und Comedy. Im Zuge dieser Ausbildungen beschäftigte er sich ebenfalls mit dem Schreiben von Filmdrehbüchern und für Talkshows. Als Schlagfertigkeits- und Auftrittstrainer bereitet er Menschen auf schwierige Gespräche und heikle Verhandlungen vor. red