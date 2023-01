Schlägerei in Unterkunft für Flüchtlinge

Bensheim. Weil sich im Rahmen eines zunächst verbalen Streits ein 23 Jahre alter Mann in einer Flüchtlingsunterkunft am Berliner Ring entblößte, gerieten sich am Freitagmittag (20.) anschließend mehrere Bewohner der Einrichtung in die Haare. Bei der daraus resultierenden Schlägerei sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei unter anderem auch Messer, Geschirr und Einrichtungsgegenstände eingesetzt worden sein.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zog sich durch einen Schlag mit einer Tasse eine leichte Kopfverletzung zu. Der 23-Jährige sowie vier weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren zogen sich teilweise ebenfalls Blessuren leichterer Art zu. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

In der Nacht zu Freitag (20.) war es in der Unterkunft bereits zu Streitigkeiten unter fünf Bewohnern gekommen, die laut Polizei in die Auseinandersetzung am Nachmittag aber nicht involviert waren. pol