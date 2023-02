Schillerschule ist Hessenmeister im Mathe-Wettbewerb

Auerbach. Die Grundschüler der Schillerschule wurden in diesem Jahr beim Mathematik-Teamwettbewerb Bolyai 2023 Hessenmeister

Im Grundschulbereich gingen sieben Teams der dritten Klassen und neun Teams der vierten Klassen, insgesamt 49 Schüler und Schülerinnen, beim internationalen Bolyai-Wettbewerb an den Start, dessen Kosten der Förderverein der Schillerschule auch wieder in diesem Jahr übernimmt.

Den hervorragenden ersten Platz in Hessen belegten die „Matheknobler“ der vierten Klassen. Das Team der „Die schlauen Füchse“ belegte Platz vier, „Supergehirn“ konnte den fünften Platz sichern, „Die Mathemonster“ Platz 7 und auf den zehnten Platz kam das Team „Die schlauen Matheelefanten“. Die beste Platzierung der dritten Jahrgangsstufe erreichten „Die Taschenrechner“ mit einem tollen zweiten Platz. Platz sechs belegten „Die Mathemagier“. „Die Blitzrechner“ und „Die Rechenhäschen“ teilten sich Platz zehn.

Konrektorin Kersten Steiner dankte der Fachleiterin Mathematik in der Grundschule Carolin Kadow für ihr Engagement und freute sich mit ihr, dass es in diesem Jahr geklappt hat, den ersten Platz zu belegen, da Carolin Kadow mit ihren Teams in den vergangenen Jahren immer unter den ersten Zehn platziert war. Ebenfalls dankte sie den Mathematiklehrerinnen der Klassen 3 und 4 Frau Kalkhof-Elzner, Frau Friedrich, Frau Schillinger und Frau Beth für deren gute mathematische Vorbereitung. Beim Mathematikwettbewerb Hessen der Sekundarstufe I, der im Dezember 2022 stattfand, qualifizierten sich die klassenbesten Schüler für die zweite Runde in Lampertheim: Leander Balters (8a, Realschule), Ghotra Manpreet Singh (8b, Realschule) und Kristijan Tunjic (8c, Hauptschule) haben erfolgreich die nächste Runde erreicht.

Steiner gratulierte den Klassenbesten zu ihrem Erfolg und überreichte ihnen ein Buchgeschenk. Sie dankte den Mathematiklehrern Herrn Swiczinsky, Herrn Buchner und Frau Ruff für die gute mathematische Vorbereitung der Schüler und Schülerinnen. red/Bild: Thomas Zelinger