Unter dem Beifall von Familien und Freunden zogen sie zu dem Andreas-Bourani-Song „Auf uns!“ in die Turnhalle der Schillerschule in Auerbach ein, die fast 60 Teenager, die dort am Donnerstagabend ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Die 15 Haupt- und 44 Realschüler hatten das Lied zum Auftakt ihrer Abschlussfeier vortrefflich ausgewählt:

„Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das

...