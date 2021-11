Schiller-Cup geht in die zweite Runde

Bensheim. Die Schülerinnen und Schüler der Schillerschule freuen sich auf eine weitere Runde des Schiller-Cups. In diesem Schuljahr werden die Teilnehmenden bis zu fünf Einzel-Wettbewerbe durchlaufen, und am Ende des Schuljahres wird in jedem Doppeljahrgang ein Gesamtsieger feststehen. Dieser wird mit einem Extra-Preis geehrt. Die erste Challenge ist schon in vollem Gange. Das „Wurffestival“ wird in den Klassen fünf bis zehn der Schillerschule durchgeführt.

Hierbei müssen die Schüler Wurfsäckchen in Gymnastikreifen mit unterschiedlicher Entfernung werfen. Jeder hat sechs Würfe und muss sich entscheiden, auf welche Reifen er zielt. Je weiter weg ein Reifen ist, desto mehr Punkte können erreicht werden. Neu ist auch, dass die Teilnehmenden die Ergebnisse direkt auf der Homepage der Schule einsehen und in Echtzeit mitfiebern können. Dort erfahren sie, auf welchem Platz sie sich gerade befinden und ob sie den Wanderpokal für die nächsten Wochen in ihrem Klassenzimmer aufstellen können.

Die Idee „Welche Klasse bekommt den Wanderpokal dieses Mal?“ hat die Schülerinnen und Schüler bereits im letzten Schuljahr sehr begeistert, so dass sich die Schulleitung dazu entschieden hat, den Schiller-Cup auch in diesem Schuljahr durchzuführen und zudem aufzustocken. Die Teilnehmenden nehmen im Laufe des Schuljahres immer wieder an den, von der Sportfachschaft angebotenen, Challenges teil. Ziel ist es, den begehrten Wanderpokal zu erhalten oder zu verteidigen.

Hierzu werden Übungen ausgewählt, an denen alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen und die problemlos im Unterricht von den Sportlehrern eingebaut werden können. Die Spannung auf die nächste Runde steigt. red

