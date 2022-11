Schilder in Zell beschmiert

Zell. In der Nacht zum Sonntag beschmierten Unbekannte ein Straßenschild in der Gronauer Straße in Zell. Die Täter bemalten ein Tempo-30-Schild mit einem Filzstift, so dass es den Eindruck erweckte, es handele sich um ein Tempo-80-Schild.

Die Manipulation fiel Passanten auf, die die Polizei informierten. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden. pol