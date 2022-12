Schausteller-Taufe am Kinderkarussell

Bensheim. Die Schausteller-Familie Schneider, die beim Bensheimer Weihnachtsmarkt das Kinder-Karussell am Hospitalbrunnen betreibt, lädt kurz vor Weihnachten zu einem ganz besonderen Ereignis ein.

Pfarrerin vor Ort

Am Dienstag, 20. Dezember, um 10 Uhr, findet am Karussell am Hospitalbrunnen in der unteren Bensheimer Fußgängerzone eine Schausteller-Kindtaufe statt. Für die Taufe hat eine Pfarrerin aus Mainz ihr Kommen zugesagt.

„Wir laden die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, an der Kindtaufe teilzunehmen“, freut sich Markus Schneider auf viele Gäste bei diesem fröhlichen Ereignis. red